Operazione Spada, tutti assolti gli imputati: fra loro l’ex sindaco di Terni Di Girolamo e l’ex assessore Bucari

TERNI. Il fatto non sussiste. Con queste motivazioni il giudice del Tribunale di Terni Biancamaria Bertan ha assolto in primo grado tutti e 20 gli imputati nell’ambito della cosiddetta Operazione Spada, l’indagine che ha smantellato il sistema delle cooperative cittadine e che aveva visto coinvolto l’ex sindaco Leopoldo di Girolamo ed alcuni componenti della sua giunta: il medico ed ex primo cittadino e l’ex assessore ai lavori pubblici Stefano Bucari avevano scontato anche un periodo agli arresti domiciliari nel 2017.

Richeste.. L’accusa aveva chiesto due anni e un mese di reclusione ciascuno per Di Girolamo e Bucari. Per gli altri le richieste erano di 2 anni e 4 mesi per per l’ex dirigente di palazzo Spada, Renato Pierdonati. Un anno per Carlo Andreucci, della cooperativa Alis, mentre per gli altri 16 imputati, erano state chieste pene fra 6 e gli otto mesi: si tratta degli ex assessori Francesca Malafoglia, Emilio Giacchetti, Libero Paci, Luigi Bencivenga, Roberto Fabrini, Sandro Piermatti, Silvano Ricci, Renato Bartolini, Marco Malatesta, Daniela Tedeschi, Simone Guerra, Giorgio Armillei, Francesco Andreani e Cristhia Falchetti Ballerani, del dirigente Luciano Sdogati e del funzionario Federico Nannurelli

L’accusa. L’accusa era quella – a vario titolo – di turbata libertà degli incanti in relazione agli appalti alle coop sociali per il verde pubblico, i cimiteri comunali e la gestione della Cascata delle Marmore emersa il 17 novembre 2016 dopo una raffica di perquisizioni. Secondo l’accusa la divisione in lotti decisa dalla Giunta aveva lo scopo di favorire le cooperative sociali eludendo l’appalto europeo.

I venti imputati erano accusati a vario titolo di turbata libertà degli incanti in relazione agli appalti alle coop sociali per il verde pubblico, i cimiteri comunali e la gestione della Cascata delle Marmore. Il Comune, parte civile nel processo, ha chiesto 200 mila euro come risarcimento per il danno d’immagine e patrimoniale. Ma il Giudice ha optato per l’assoluzione piena ed è ovvio che questa situazione avrà risvolti politici, visto che di fatto è da questa indagine che ha preso le mosse il cambiamento di amministrazione in città, con le dimissioni del sindaco Di Girolamo, l’arrivo del commissario e poi il ritorno del centro destra a Palazzo Spada dopo 30 anni.

Pd: bella giornata per chi crede nella giustizia. “Oggi è una bella giornata – dichiarano i consiglieri del Pd Francesco Filipponi e Tiziana De Angelis- per tutti i cittadini ternani che credono nella giustizia. L’assoluzione perché il fatto non sussiste per tutti gli amministratori della precedente legislatura e di tutti i tecnici coinvolti non è una vittoria politica, non è una medaglia per le fazioni in campo, è una bella notizia per chi crede che il confronto politico vada combattuto su altri fronti.

Oggi viene restituito l’onore a uomini e donne perbene che in questi tre anni hanno subito accuse che non hanno trovato alcun riscontro, che soprattutto hanno subito la pena accessoria del discredito personale, dei facili giudizi e sentenze di chi ha lavorato per imbarbarire i rapporti personali, di chi ha seminato odio, di chi ha criminalizzato gli avversari politici.

Il gruppo consiliare del Partito democratico anche in questi due anni ha camminato sempre a testa alta, non solo perché ha sempre rivendicato la necessità di aprire una nuova stagione politica e amministrativa, ma anche nella consapevolezza della correttezza degli ex amministratori, sia quelli iscritti al Pd che quelli che si sono messi a suo tempo a disposizione per dare il loro apporto personale, in maniera disinteressata e generosa. Il pensiero del gruppo del Pd va alle sofferenze di questi anni, sofferenze individuali e familiari. Sofferenze estese addirittura a chi ha avuto la sola colpa di avere rapporti lavorativi e umani con gli amministratori coinvolti.

Oggi è una bella giornata perché è una pagina destinata a rimanere nella storia di questa città: chi ha governato il comune negli anni precedenti può aver commesso errori politici, messo in campo scelte non condivisibili, ma sicuramente lo ha fatto sempre in buona fede, sempre mosso dall’interesse comune e mai dal vantaggio personale.

Infine una considerazione, per molti aspetti ancora più amara: l’imbarbarimento della politica, la caccia all’avversario, non sembra aver fatto bene a Terni, anzi ha ancora più acuito i problemi della nostra città. E’ in questa consapevolezza che il gruppo del Partito democratico rilancia e conferma il proprio impegno, essendo ancora più pronto a mettere in campo energie e slancio per lavorare al futuro di Terni”.

Nevi. Così il deputato di Fi Raffaele Nevi: ” Mi sono deciso ad esprimere un pensiero sul processo Spada dal momento che da qualche ora leggo molti commenti e prese di posizione di grande soddisfazione per l’assoluzione di Leopoldo Di Girolamo, Stefano Bucari e di altri imputati che sono stati assolti IN PRIMO GRADO (il garantismo ci impone di aspettare eventuali altri grado di giudizio) nel processo Spada. Sembrerà incredibile ma me ne rallegro anche io per almeno tre motivi:

1) non godo mai delle altrui disgrazie

2) forse anche loro hanno capito, al contrario di quello che hanno sostenuto per anni, che la magistratura può sbagliare e può anche fare danni e quindi un sano garantismo è la migliore ricetta da mettere in campo sempre e non solo quando si è coinvolti

3) la Città ne esce sicuramente meglio di come era stata descritta