Omicidio Polizzi: ora Menenti attende la Cassazione, la madre di Alessandro urla la sua rabbia

PERUGIA – Attende “tranquillo” in famiglia il giudizio della Cassazione Riccardo Menenti, condannato all’ergastolo perché ritenuto l’esecutore dell’omicidio di Alessandro Polizzi, compiuto a Perugia nel marzo del 2013, tornato in libertà per scadenza dei termini di custodia cautelare in carcere. L’uomo non è stato sottoposto ad alcun tipo di obbligo. “Riccardo Menenti è tornato libero per la decorrenza dei termini. Non dipende da noi” ha detto all’Ansa uno dei suoi difensori, l’avvocato Francesco Mattiangeli. Dopo la condanna a Firenze i legali hanno proposto ricorso in Cassazione chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche. Il processo è approdato davanti ai giudici del capoluogo toscano dopo una prima decisione dei supremi giudici che avevano confermato la responsabilità dell’uomo, escludendo però le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà, disponendo il ricalcolo della pena.

La rabbia Nel frattempo non si placa la rabbia e l’amarezza della famiglia Polizzi e degli amici di Alessandro. Daniela Ricci, mamma di Alessandro, ha inviato una mail al ministro della Giusitizia mercoledì pomeriggio, dopo aver scoperto che l’assassino di suo figlio era stato scarcerato per decorrenza dei termini. Alla mail la donna ha allegato anche “qualche immagine di mio figlio, vivo e morto”. “Vede signor ministro, essere costretta a ricorrere a Lei lo considero non solo una sconfitta mia Sua e di tutti icittadini italiani ma lo considero anche una violenza nei miei confronti”. La signora spiega nella missiva, riportata dal Corriere dell’Umbria, che “per circoscrivere maggiormente la vicenda di cui sto parlando, se avesse qualche dubbio”. “Se questo signore (Menenti, ndr) dovesse fare mente locale sulla possibilità di tornare in galera e passarci 30 anni – scrive la mamma – e dovesse scappare all’estero, dato che non gli è stato nemmeno bloccato il passaporto, mi dica lei signor Ministro, chi ce lo rimette in galera? E se poi ci fosse la possibilità di chiedere un risarcimento, ovviamente non economico, ma morale, a chi mai dovrei chiederlo? Allo stato italiano? Che con le sue leggi e i suoi cavilli ha permesso la liberazione di un assassino mandando in frantumi il lavoro di decine di agenti di polizia, Pubblici Ministeri e Giudici?”. Tanti dubbi, mescolati a rabbia e impotenza.