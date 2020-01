Perugia, omicidio Polizzi: gli atti del ricorso di Menenti trasmessi da Firenze alla Cassazione

Le date Il processo di primo grado per l’uccisione di Polizzi risale al 14 maggio 2014 mentre la sentenza della Corte d’Assise riporta la data del 27 aprile 2015. A Riccardo l’ergastolo, mentre a Valerio 27 anni per concorso nell’omicidio di Alessandro e il tentato di Julia Tosti. L’appello del 30 giugno del 2016 ha confermato ergastolo per Riccardo, mentre la pena per Valerio è scesa da 27 a 18 anni. Ma la Cassazione il 24 gennaio del 2018 ha annullato la sentenza d’appello di Perugia rinviando il fascicolo a Firenze per l’appello bis: il 19 giugno del 2019 i giudici hanno confermato l’ergastolo a Riccardo con isolamento diurno e 16 anni al figlio. Per Valerio i termini di custodia sono scaduti pochi giorni prima della sentenza ed è quindi fuori dal carcere. Per entrambi, da parte dei legali c’è il ricorso, in Cassazione. In attesa della sentenza definitiva, sono scaduti anche i termini per Riccardo. Adesso sono entrambi in libertà.