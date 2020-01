Omicidio Meredith, Amanda Knox posta foto con i vestiti che indossava in carcere a Perugia

PERUGIA – A quaranta giorni dal matrimonio di Amanda Knox con Christopher Robinson, ma la 32enne americana, assolta definitivamente nel 2014 insieme a Raffaele Sollecito per l’omicidio diMeredith Kercher, la ragazza inglese uccisa a Perugia il primo novembre 2007, non ha intenzione di dimenticare il suo passato. “Foxy Noxy”, come si faceva chiamare ai tempi della sua permanenza a Perugia, ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che si è scattata allo specchio nella sua casa di Seattle e che la riporta a 12 anni fa. Amanda indossa infatti pantaloni della tuta grigi, un maglione blu fantasia e un berretto. “E’ la mia vecchia divisa da prigione. Letteralmente la stessa felpa e pantaloni della tuta in cui vivevo a Casa Circondariale Capanne, Perugia”, ha scritto Knox ricordando così il periodo passato nel carcereperugino, dove rimase per quattro anni.