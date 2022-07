Omicidio Duka, accolta la richiesta di patteggiamento a 4 anni per il conducente ubriaco

SPOLETO– Accolta, fra le polemiche dal giudice del tribunale di Spoleto, Silvia Festa, la richiesta di patteggiamento a 4 anni per il conducente, originario di Sant’Anatolia di Narco che al volante ubriaco, tre anni fa uccise Nikola Duka, di soli 21 anni.

La Procura aveva già dato valore favorevole al patteggiamento per l’omicidio stradale aggravato per il giovane che al volante della sua Volvo, guidava con un tasso alcolemico altissimo. Gli è stata anche ritirata la patente ed è stato interdetto dagli uffici pubblici per 5 anni. Nikola Duka aveva appena 21 anni quando, il 14 marzo di 3 anni fa, perse la via sotto la galleria di Forca di Cerro.

Sconforto fra i familiari di Duka – presente alla lettura del dispositivo la mamm Rezana – che dalla morte del figlio ha avviato una battaglia a difesa della sicurezza stradale. Costituite nel processo anche due associazioni in difesa delle vittime della strada e dei familiari. Per le parti civili il giudice ha disposto il pagamento delle spese quantificate in mille euro ciascuno.