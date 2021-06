Omicidio di Barbara Corvi, il procuratore Liguori: “Depositato ricorso contro scarcerazione del marito” (VIDEO)

TERNI – Nel corso della conferenza stampa per gli arresti relativi ai 70 furti avvenuti nel ternano, il procuratore della Repubblica Alberto Liguori ha annunciato di aver depositato il ricorso in Corte di Cassazione contro la scarcerazione di Roberto Lo Giudice, marito di Barbara Corvi, di cui non si hanno più notizie dal 2009.

Gelosia Lo Giudice era stato arrestato (già in carcere) lo scorso marzo con l’accusa di omicidio volontario, occultamento o soppressione di cadavere. ma è stato successivamente scarcerato dal tribunale del Riesame di Perugia. Oggi l’annuncio di Liguori. Secondo la Procura Lo Giudice avrebbe agito per gelosia. Contro di lui ci sarebbero prove particolarmente rilevanti, tra le quali anche una serie di intercettazioni che alla questione passionale affiancano motivi economici, legati alle difficoltà dell’attività di ferramenta della coppia.