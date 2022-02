“Oltre il Blu”: successo per il progetto sull’autismo di Asl Umbria 2 e Terni col Cuore

TERNI – Chiude con un successo la prima fase di “Oltre il blu”, il progetto per la lotta ai disturbi dello spettro autistico voluta dalla Asl Umbria 2 e finanziata da Terni col cuore, l’associazione voluta dal presidente della Ternana Stefano Bandecchi e presieduta dal suo vice Paolo Tagliavento.

A presentare il report di attività e sancire la rinnovata collaborazione per l’anno in corso, si è svolto questa mattina, nella sede centrale della Usl Umbria 2 di Terni in viale Bramante, un incontro cui hanno preso parte il direttore generale dell’azienda sanitaria Massimo De Fino, il presidente dell’associazione Terni col Cuore Paolo Tagliavento, l’assessore comunale al Welfare e ai Servizi Sociali Cristiano Ceccotti e il responsabile dei servizi di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza Augusto Pasini, con il suo staff.

I dati ed il bilancio

Stime relative al territorio italiano indicano una prevalenza in bambini tra i 7 e 9 anni di 1 su 87. Contestualmente, l’età in cui viene individuato il disturbo si è progressivamente abbassata e oggi, sempre più spesso, è possibile formulare il sospetto diagnostico tra i 16-18 e i 24 mesi. Naturalmente, la possibilità di anticipare la diagnosi consente una più tempestiva presa in carico terapeutica. Questo progetto ha coinvolto a Terni 17 famiglie.

“E’ da poco giunta al termine – ha dichiarato Pasini – la prima fase del progetto ‘Oltre il Blu’ che ha previsto un intervento psicoeducativo di stampo cognitivo comportamentale per 17 bambini con Disturbo dello Spettro Autistico e un percorso di Parent Training per le coppie genitoriali”. “Il percorso di Parent Training – ha spiegato il neuropsichiatra – ha visto un’ampia partecipazione dei genitori, caratterizzata da un coinvolgimento attivo degli stessi, che ha favorito, oltre alla divulgazione di informazioni sulle caratteristiche del disturbo e sulle modalità di gestione dei comportamenti, anche un clima di condivisione. Le sessioni di terapia individuale, condotte da uno psicologo supervisore ABA, hanno portato ad un incremento significativo dei comportamenti adattivi e delle competenze comunicative, cognitive e sociali dei bambini coinvolti. Il percorso ha confermato l’importanza del coinvolgimento attivo del genitore che, durante le sessioni di terapia, è stato sempre presente nella stanza e sistematicamente modellato dall’operatore. Questo ha messo la coppia genitoriale nella condizione di decidere attivamente di avere un ruolo nel processo terapeutico del proprio figlio. Altrettanto fondamentale è stato il continuo confronto con le scuole che ha permesso, da un lato, di acquisire informazioni sul comportamento del bambino nel contesto scuola, dall’altro di condividere strategie di intervento con le insegnanti, garantendo così la coerenza educativa”.

Il bilancio è quindi decisamente positivo e per tale motivo l’associazione Terni col Cuore, con grande generosità, impegno sociale e civile, ha inteso rifinanziare anche quest’anno il progetto investendo 50 mila euro.