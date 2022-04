Oltre 5 mila atleti attesi in Umbria per la prima volta del Campionato nazionale delle ginnastiche

La ripartenza

Il campionato rappresenta un’occasione di ripartenza anche per Uisp e tutto il mondo della ginnastica, come ha ricordato Fabrizio Forsoni, presidente Uisp Umbria: “Torniamo finalmente a organizzare eventi in presenza dopo la fase più acuta della pandemia, che ha costretto allo stop forzato gran parte delle nostre attività per un lungo periodo. Dobbiamo rilanciare sul territorio non solo manifestazioni di rilievo nazionale come questa, ma anche promuovere attività sportive e sociali a 360 gradi e per tutte le età”. I due anni trascorsi hanno rappresentato un periodo di disagio per il mondo dello sport, “anche quello delle ginnastiche ha risentito delle chiusure imposte dai vari lockdown – precisa Aldo Clementi, vicepresidente Uisp – dei costi di gestione sempre più alti degli impianti, a cui si sono aggiunti gli attuali rincari di luce e gas, difficili da sostenere per le realtà associative dello sport sociale e per tutti”.