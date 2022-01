Olivieri dalla Juventus al Perugia. Grifoni ok nel test con la Sangiovannese

PERUGIA – Marco Olivieri è un giocatore del Perugia. L’attaccante classe 1999, scuola Juventus. L’attaccante arriva da Lecce, con il quale ha collezionato 18 presenze senza segnare reti, ma è di proprietà della Juventus, che lo ha ceduto in prestito biennale (con diritto di opzione/contropzione e obbligo di riscatto).

Nato a Porto Sant’Elpidio il 30 giugno 1999, è cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli per poi passare all’Empoli e da qui alla Juventus dove totalizza 3 presenze in Serie A (esordio con vittoria a Genova) e 1 in Champions League, dove subentra a Dybala negli ottavi di ritorno contro il Lione. In maglia bianconera anche 87 presenze fra Primavera e Under 23 con 19 reti. Vanta anche 47 gettoni in Serie B fra Empoli e Lecce arricchite da 6 gol. Convocato con le varie Under dell’Italia ha disputato il campionato mondiale di categoria Under 20 (allenatore Paolo Nicolato) del 2019 ottenendo il quarto posto.

Intanto il Perugia ha battuto in amichevole 3-0 ad Ascoli Piceno la Sangiovannese (serie D), con gol di Lisi, Burrai e Matos (questi ultimi su rigore).

PERUGIA (1° tempo): Chichizola, Rosi, Curado, Dell’Orco, Falzerano, Segre, Ghion, Lisi, Gyabuaa, Santoro, De Luca. All. Alvini

PERUGIA (2° tempo): Fulignati, Rosi (13′ st Righetti), Angella, Sgarbi, Gyabuaa (20′ st Falzerano), Burrai, Kouan, Falzerano (13′ st Gningue), Murgia, Matos, Carretta. All. Alvini

SANGIOVANNESE: Baldesi, Bencini, Calosi, Cipriani, Di Vito, Giannini, Lorenzoni, Migliorini, Nannini, Rosseti, Akammadu. (Entrati nella ripresa): Bellini, Falsini, Fanetti, Fantoni, Giordano, Grazzini, Milani, Nannoni, Palagi, Polo, Sacchini. All. Iacobelli

ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano (Carpi di Orvieto – Trasciatti di Foligno)

RETI: 23′ pt Lisi, 24′ st Burrai (rig.), 25′ st Matos (rig.)