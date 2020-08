Oddo è il nuovo allenatore del Pescara (e tre Grifoni possono seguirlo): rivolta a Perugia

Massimo Oddo, appena retrocesso in C col Perugia dopo il drammatico spareggio col Pescara, è il nuovo tecnico del Pescara. Che è la squadra della sua città. trapelata nella giornata di venerdì, è stata ufficializzata nelle ultime ore dai diretti interessati. Il tecnico abruzzese si è preso una nottata per decidere. Poi ha dato l’ok.

Perugia è ovviamente in rivolta sui social, anche perchè il tecnico ha già fatto sapere che vorrebbe portarsi con sè tre giocatori da Perugia, due difensori ed un centrocampista I primi due profili individuati sarebbero quello di Filippo Sgarbi, corteggiato da diversi club in Serie B dopo la sua seconda stagione al Perugia in cui ha giocato 25 partite e segnato un gol, e Nicola Falasco, anche lui richiesto nella serie cadetta al termine di un biennio da grifone. A centrocampo i riflettori sarebbero puntati su Marcello Falzerano, E’ circolata anche la voce di un passaggio a Pescara di Iemmello, ma per adesso l’attaccante resta a Benevento, dove è tornato per fine prestito, in attesa di un nuovo trasloco.

“Abbiamo scelto Massimo perché crediamo in lui e non per amicizia”, ha dichiarato il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, riferendosi anche agli stretti legami che intercorrono fra la dirigenza abruzzese e il tecnico. Poi, sui dubbi della tifoseria perugina: “Sinceramente non li capisco; in campo vanno i giocatori. Iemmello aveva segnato nove rigori su nove in campionato. Se magari Oddo non glielo avesse fatto tirare ci sarebbero state altre critiche”.