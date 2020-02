Nuovo weekend del Carnevale dei bambini di Acquasparta

ACQUASPARTA – Dopo la grande partecipazione dello scorso fine settimana, torna anche il prossimo weekend il Carnevale dei bambini di Acquasparta che si prepara a entrare nel vivo con l’apertura della taverna enogastronomica a partire da venerdì 14 febbraio. In attesa della seconda sfilata, in programma nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, ogni sera si potranno quindi degustare i piatti tipici del territorio (la domenica anche a pranzo su prenotazione telefonando al 349.4376884).

A scendere in strada saranno i tre nuovi grandi carri allegorici che avranno come protagonisti i più famosi personaggi Disney, le Cicogne in missione e la preistorica famiglia dei Flintstones. Dagli enormi mezzi, figuranti in costume lanceranno caramelle, gadget e peluche sulla folla di bambini e adulti. L’ingresso alla parata, a cui prenderanno parte anche il gruppo di majorette Casperia e la banda musicale Città di San Gemini, sarà come sempre gratuito. Per i più piccoli ci sarà, inoltre, l’animazione di Florilù e Dudù event e i classici minicarri Brucomela, Trenino, Diligenza, Regina del mare e Tazze girevoli con cui i bambini potranno fare il tour del borgo umbro.