Nuovo portiere per il Gubbio: arriva il giovane Meneghetti

GUBBIO– Un nuovo portiere per il Gubbio. Si tratta del ventenne Marco Meneghetti, vicentino di Motta di Livenza, classe 2001, che arriva in prestito dalla Spal.

Meneghetti è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Pordenone e successivamente, battendo la concorrenza di numerose squadre nazionali ed estere, è stato acquistato da Spal nel gennaio 2019. Esordio in Lega Pro con la maglia del Pordenone nella stagione 17-18, società neroverde nella quale è rimasto anche nella stagione successiva. Dopo il ritorno nella Spal, nella scorsa stagione altra esperienza in C con la la maglia del Sudtirol.