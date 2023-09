Nuovo pari per il Perugia, contro il Pontedera finisce 1-1

PERUGIA-PONTEDERA 1-1 (0-0)

PERUGIA (4-3-3): 12 Adamonis, 3 Cancellieri (1′ st 71 Bozzolan), 4 Iannoni (19′ st 11 Seghetti), 5 Angella, 9 Vazquez (38′ st 21 Cudrig), 10 Matos, 15 Dell’Orco (19′ st 6 Vulikic), 16 Bartolomei, 20 Ricci (1′ st 23 Lisi), 28 Kouan, 94 Mezzoni. A disp: 1 Abibi (GK), 69 Lavorgna (GK), 17 Ebnoutalib, 18 Acella, 24 Torrasi, 25 Morichelli, 86 Giunti. All.: Francesco Baldini

PONTEDERA (3-4-1-2): 1 Lewis, 3 Angori, 5 Martinelli (17′ pt 7 Ambrosini), 10 Benedetti (38′ st 27 Provenzano), 11 Ianesi (19′ st 14 Paudice), 13 Catanese, 16 Ignacchiti, 18 Guidi (19′ st 6 Pretato), 19 Espeche (19′ st 4 Calvani), 21 Perretta, 25 Nicastro. A disp: 22 Stancampiano (GK), 30 Vivoli (GK), 2 Gagliardi, 9 Fossati, 20 Delpupo,, 29 Salvadori. All.: Massimiliano Canzi

ARBITRO: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Markiyan Voytyuko di Ancona e Matteo Paggiola di Legnago) IV° UFFICIALE: Sebastian Petrov di Roma 1.

RETI: 11′ st Nicastro, 35′ st Matos

NOTE: serata mite. Presenti 3683 spettatori (di cui 18 ospiti). Ammoniti Benedetti, Vazquez, Guidi, Calvani, Seghetti

PERUGIA – Un Grifo a corrente alternata che però almeno un punto lo riporta a casa. Non va oltre l’1-1 il Perugia nella sfida contro il Pontedera di questa sera (martedì 19 settembre) al Curi valevole per la quarta giornata. Lo scatto che serviva fin dall’inizio, anche in questo frangente, è arrivato dopo un gol subito. I biancorossi riescono a dare il meglio nell’ultima mezz’ora. Grifo sciupone nel primo tempo. All’inizio della ripresa qualcosa si inceppa a l’ex Nicastro ne approfitta all’11’ della ripresa portando avanti la formazione ospite. Il Perugia quindi si scatena e diventa il padrone assoluto del campo fino a raggiungere il pareggio all’80’ con Matos. La parte finale del match è un assedio nella metà campo dei granata. Il reparto avanzato della formazione di Baldini, però, non riesce a portare a compimento la seconda rimonta di fila. Un po’ di amaro in bocca resta, ma è pur sempre un punto che fa bene alla classifica e che fa restare il Perugia fin qui imbattuto.

Primo tempo Nell’undici titolare biancorosso ci sono Dell’Orco (al posto di Vulikic) e Ricci (scelto su Lisi). Nelle prime battute cross da sinistra per l’ex Nicastro che non inquadra bene l’obiettivo. Al 6’ Matos tenta l’incornata vincente ma la sfera va lontana dalla porta dei toscani. Vazquez all’8’ ha pronto un bell’assist di Iannoni; la difesa avversaria manda in fumo il piano. Primo cambio per gli avversari al 17’: esce Martinelli per affaticamento ed entra Ambrosini. Al 24’ gran destro di Matos, con Lewis prontissimo però a catturare il pallone. Al 26’ Kouan viene abbattuto da Benedetti che viene ammonito dal signor Di Francesco. Al 29’ il portiere granata è costretto a fare gli straordinari per parare una conclusione di Cancellieri. Kouan va vicinissimo al vantaggio al 31’ con un colpo dal limite dell’area che vola alto di un soffio sopra la traversa. Nulla di fato pure per Angella al 36’ sugli sviluppi di un corner. Al 43’ giallo anche per Vazquez causa gioco falloso. Al 47’ si va all’intervallo.

Secondo tempo Doppio cambio nel Grifo all’inizio della seconda frazione: fuori Cancellieri e Ricci, dentro Bozzolan e Lisi. Al 47’ Mezzoni dice no Benedetti. Al 54’ Guidi viene ammonito per fallo su Bozzolan. Nicastro porta avanti gli ospiti al 56’ sfruttando un suggerimento di Ianesi: è 0-1. I biancorossi provano a reagire subito. Vazquez per Kouan al 59’, ma l’ivoriano non colpisce bene. Un minuto più tardi Bartolomei tenta il tutto per tutto dalla lunghissima distanza con la sfera che fa la barba al palo. Altre due sostituzioni per i padroni di casa: al 64’ Vulikic e Seghetti prendono il posto di Dell’Orco e Iannoni. Sul fronte toscano, al 70’ Canzi piazza un tris di rimaneggiamenti con Calvani, Paudice e Pretato che subentrano a Espeche, Ianesi e Guidi. Al 75’ Kouan viene parato senza esitazioni di Lewis. Al 76’ l’estremo ospite rimane a terra per troppo tempo e il pubblico del Curi rumoreggia. All’80’ eccellente assist di Vazquez per Matos, col grifone numero 10 che con un destro micidiale la piazza dove Lewis nulla può: è 1-1. Provenzano per Benedetti nel Pontedera e Cudrig per Vazquez nel Perugia all’83’. All’85’ Calvani commette fallo su Cudrig e finisce sulla lista dei cattivi. Grandissima opportunità per il Grifo al 93’ con Bozzolan, ma Lewis c’è . Al 94’ giallo per Seghetti causa proteste. Il triplice fischio arriva al 95’ e il Perugia mette in cascina un punto.