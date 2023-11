Nuovo ospedale di Terni, la Regione si muove e ci mette oltre 116 milioni

TERNI – Ospedale di Terni, la situazione si muove. La Regione dà il via alla preparazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali per il nuovo ospedale di Terni. La giunta regionale ribadisce il ruolo strategico del nosocomio e la volontà di integrarlo “con le altre strutture esistenti e di futura realizzazione come ad esempio l’ospedale di Narni Amelia ormai in fase di avvio”. Su una spesa stimata che si aggira intorno ai 280 milioni, la Regione ne mette sul piatto circa 116,5. “Dalla ricognizione effettuata – spiega Palazzo Donini – è emerso che l’Ente regionale è in grado di riprogrammare circa 116,5 milioni di euro da destinare a tale scopo. La Giunta nell’atto programmatorio approvato – confermando di avere già avviato interlocuzioni e richieste formali al Ministero della Salute finalizzate al reperimento di aggiuntive risorse – dispone che gli uffici competenti valutino, per la parte residua che ad oggi ammonta a circa 163,5 milioni di euro, tutte le ipotesi a cominciare dalle eventuali modalità di ulteriori partecipazione della Regione stessa al finanziamento nonché del ricorso alle risorse Inail, destinate all’edilizia sanitaria, per l’intero ammontare dei costi”.

Ruolo strategico

Nuovamente è stato ribadito che la Giunta rimane aperta all’eventuale ricorso a forme di partenariato pubblico-privato. La presidente Donatella Tesei in Giunta ha puntualizzato che “il nuovo ospedale di Terni ricopre un ruolo strategico nell’ambito della rete ospedaliera regionale e per i territori limitrofi, e la sua realizzazione è per noi una priorità. Dopo aver fatto una puntuale ricognizione di quelle che sono le risorse a disposizione dell’Ente, valutiamo tutte le ipotesi: l’utilizzo di ulteriori risorse proprie, il ricorso ai fondi Inail per l’intero ammontare dei costi, nonché un eventuale project financing. Il nostro scopo è quello di avere prima possibile una struttura moderna e funzionale che possa servire l’ampio bacino regione e non”.

Un passo avanti

“Il passo in avanti della Giunta Tesei sul ruolo strategico del nuovo ospedale Santa Maria di Terni è un passaggio decisivo in vista dello sviluppo del progetto, soprattutto perché delinea il quadro economico e la tempistiche in vista della realizzazione della struttura. Struttura che andrà a integrarsi poi anche con il nuovo ospedale di Narni e Amelia. Fratelli d’Italia da sempre spinge in questa direzione e continuerà a farlo anche tramite il canale diretto con il governo dato dalla presenza del senatore Zaffini, presidente della Commissione Salute in Senato”: così Eleonora Pace, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Terza commissione Sanità in Regione, in merito all’ultima delibera votata dalla giunta regionale in cui si ribadisce il ruolo strategico del nuovo ospedale ternano e si dà mandato agli uffici di lavorare al documento di fattibilità su alternative progettuali e cronoprogramma dei lavori.

Dall’opposizione

“La delibera approvata dalla Giunta regionale riguardante il nuovo ospedale Santa Maria di Terni conferma innanzitutto la bontà di quanto stiamo affermando ormai da tempo, ovvero che la città merita di avere un nuovo complesso ospedaliero interamente finanziato con fondi pubblici così come sono stati realizzati tutti gli altri in questa regione. Riteniamo pertanto che aver abbandonato definitivamente la prospettiva del project financing, sia una notizia da accogliere con favore. Ciò nonostante, le linee guida inviate agli uffici competenti, tradiscono ancora una certa aleatorietà circa l’effettiva fattibilità dell’opera”, dichiara il consigliere regionale del Partito democratico Fabio Paparelli.