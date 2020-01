Nuovo incidente lungo la Flaminia, tre feriti nello scontro tra due auto

TERNI – Altro Incidente stradale sabato mattina nella periferia Est di Terni, dove due auto sono arrivate all’impatto lungo la Flaminia, all’altezza del bivio per Cecalocco e Battiferro, non nuovo a incidenti. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e il bilancio parla di tre feriti, trasportati all’ospedale Santa Maria di Terni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i Vigili del fuoco del comando di Terni.