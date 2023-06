Nuova vendita per la Hoist (ex Maran): passa ad Ixigest, sindacati preoccupati

SPOLETO – È ufficiale: Hoist Italia srl vende ad Ixigest srl la sede di Spoleto con i suoi 149 dipendenti Il 27 Giugno è arrivata la procedura di trasferimento del ramo d’azienda da Hoist Italia Srl ad Ixigest Srl. Filcams CGIL rappresentata da Cristina Taborro, Fisascat CISL Umbria rappresentata da Simona Gola e la Uilcom UIL Umbria rappresentata da Paolo Pierantoni si sono subito attivate per richiedere il Tavolo al fine di espletare la procedura presso l’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Umbria. Si tratta del secondo passaggio di proprietà di quella che una volta era la società di recupero crediti Maran. Ora la proprietà svedese ha ceduto alla realtà bolognese dello stesso settore.

La richiesta

In una nota, i sindacati “ritengono necessario il coinvolgimento delle Istituzioni, al fine di garantire e tutelare tutta l’occupazione, i redditi delle Lavoratrici e dei Lavoratori Hoist Italia di Spoleto che ad oggi rappresentano una delle più importanti e produttive realtà lavorative del Comune stesso. Un patrimonio di conoscenze e professionalità che non può essere disperso né frammentato in operazioni di business aziendali”