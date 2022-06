Nuova tragedia in A1, due morti e diversi feriti in un incidente tra Umbria e Toscana

PERUGIA – Due morti e più di cinque feriti: è questo il bilancio dell’incidente verificatosi in Autosole nel primo pomeriggio di oggi tra Fabro e Chiusi. Il sinistro è avvenuto sulla carreggiata nord dell’A1 e ha coinvolto tre mezzi pesanti e tre auto. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso e personale per la gestione della viabilità e i rilievi del caso per risalire alle cause.

Le due vittime sono donne, entrambe di 35 anni, originarie del Lazio, i feriti sono al momento 8, molti dei quali estratti a fatica dalle lamiere. Due di questi, in condizioni apparentemente gravi, sono stati trasportati presso all’ospedale di Siena con eliambulanza

Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia stradale l’auto dove viaggiavano le donne è stata tamponata da un tir finendo a sua volta su una Grande Punto. Si è quindi innescato un tamponamento a catena che ha coinvolto altri due autocarri e alcune vetture che erano ferme sulla corsia di sorpasso.