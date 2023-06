Numerosi furti compiuti a Perugia, latitante arrestato in Romania

PERUGIA – E’ stato arrestato in Romania, un 25enne di origini romene, condannato per furti e rapine in diverse città del territorio nazionale, tra cui uno compiuto in un noto supermercato a Collestrada a Perugia, insieme alla moglie e alla suocera. L’uomo, che doveva scontare una pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione per ordine di carcerazione della Procura generale di Perugia, lo scorso luglio si era allontanato dalla sua abitazione dove era in affidamento al servizio sociale concesso dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.

False generalità

Nonostante usasse false generalità, la procura è riuscita a monitorare i suoi spostamenti tra l’Austria e la Romania e grazie al controllo dei movimenti della moglie ha accertato che il 25enne era stato sottoposto a controlli di polizia in Austria e poi in Romania. Da qui è stato possibile individuare il domicilio e procedere all’arresto nella serata di mercoledì nella cittadina di Calarasi ad opera della Polizia romena. Il giovane è ora in attesa di estradizione.