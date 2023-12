Numeri bassi in Umbria per l’adesione alla vaccinazione Covid

La diffusione del virus

Riguardo alla diffusione del virus, Gimbe nella settimana 23-29 novembre registra un miglioramento dell’incidenza per 100.000 abitanti (56) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-32,3%) rispetto alla settimana precedente. Sopra alla media nazionale – per la fondazione – i posti letto in area medica (20,2%) e in terapia intensiva (7,5%) occupati da pazienti Covid. Secondo i dati sul portale della Regione, al 5 dicembre risultano 212 ricoverati positivi (204 il giorno precedente), sette nelle terapie intensive, 89 in area medica dedicata e 116 negli altri reparti. Dato in progressione negli ultimi giorni. L’11 novembre i ricoverati erano 85, quattro nelle rianimazioni.