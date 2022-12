Notte fonda per la Ternana contro il Como: i lariani passeggiano, due legni per le Fere

TERNI- Come rivitalizzare una squadra che non vince da sei turni, prima lezione. Leggere alla voce: Ternana. La peggior partita della stagione dei rossoverdi finisce 3-0 per il Como che passeggia al Liberati, vincendo la prima partita in trasferta. Ed il risultato è persino stretto, per quello che si è visto in campo, perchè al di là dei due legni presi dai rossoverdi, il Como ha avuto almeno altre 5 palle gol, con Iannarilli che ci ha messo più volte una pezza.

Le scelte

Como coi cerotti: agli otto assenti della vigilia si aggiunge Cerri, stirato, che non va nemmeno in panchina. Al suo posto in attacco Gabrielloni. Nella Ternana torna al centro dell’attacco Favilli, con Corrado esterno sinistro al posto di Martella infortunato.

Primo tempo

Subito pericolosa la Ternana con Favilli che si presenta davanti a Ghidotti, col portiere che gli chiude però lo specchio. A sorpresa, il Como va avanti al 12′: Faragò lancia in profondità Cutrone che lascia sul posto Sorensen e batte a rete. La reazione della Ternana è con Falletti che lancia Partipilo da posizione defilata: l’attaccante entra in area e tira; sul pallone si immola Odenthal. Sulla prosecuzione dopo il corner, colpo di testa di Favilli alto sul secondo palo.

I rossoverdi dimostrano di potersela giocare ma sono estremamente imprecisi in fase di manovra, con troppi palloni sbagliati e macchinosissimi quando entrano in area, col risultato che il Como fa rientrare tutti e piazza un muro davanti a Ghidotti. Il simbolo di questa situazione è l’occasionissima che la Ternana getta alle ortiche alla mezzora, quando Palumbo mette Favilli davanti a Ghidotti ma l’ex Pisa invece di tirare la ributta in mezzo, favorendo l’intervento della difesa lariana, dal quale nasce un contropiede che Di Tacchio ferma con le cattive, rimediando un giallo e la conseguente squalifica. Subito dopo altra grande occasione con Favilli che mette in rete un cross di Corrado, che però era nato col pallone fuori campo. Gol annullato, ovviamente, e poco dopo il Como sfiora il bis: altro pallone perso malamente dalla Ternana a centrocampo, palla a Blanco che calcia da posizione defilata, Iannarilli para con i piedi.

Altro clamoroso errore della Ternana: Gabrielloni buca la difesa in contropiede al 44′: Mantovani si sacrifica in angolo. Il tempo di chiude sulla punizione dal limite conquistata dai rossoverdi per un fallo di Binks non sanzionato con un giallo, che Palumbo manda sulla barriera.

Secondo tempo

Andreazzoli lascia negli spogliatoi un nervoso Di Tacchio cambiandolo con Proietti. La ripresa però si apre con un gol mangiato clamorosamente da un metro da Falletti: contropiede rossoverde col Folletto che solo in area di rigore tenta di saltare Ghidotti con un pallonetto. All’ 8′ grande occasione per Favilli, che calcia da pochi metri dopo l’assist di Palumbo, ma Ghidotti para d’istinto.

All’11’invece ci si mette la sfortuna: Coulibaly ha un pallone d’oro, manca l’aggancio col destro e ci arriva col sinistro, spedendo però sul palo. I rossoverdi si spingono in avanti, ma restano scoperti e così ogni volta che scende il Como è un’imbucata che costringe una difesa già in difficoltà a fare gli straordinari. Ma la sfortuna continua ad accanirsi sulle fere. Al 28′ su un corner, palla in mischia e bordata di potenza di Favilli che si stampa sulla traversa. E per la dura legge del gol, se non segni, prima o poi te lo fanno: batti e ribatti in area, dopo corner, traversa di Ambrosino che sulla ribattuta la scaraventa dentro. Defendi subisce la carica di Odenthal, ma per il Var è tutto a posto. Nel finale Da Riva sfiora il tris, con Iannarilli che però è attento e salva. Il portiere nulla può però sul gol di Mancuso in contropiede nel finale, con la difesa tutta sbilanciata e Iannarilli che da solo non può contrastare l’attaccante.

Il tabellino

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi, Sørensen, Mantovani, Corrado (42’st Celli); Coulibaly (42’st Cassata), Di Tacchio (1’st Proietti), Palumbo (23’st Agazzi); Falletti; Partipilo (23’st Pettinari), Favilli. A disp: Krapikas, Ghiringhelli, Diakite, Bogdan, Paghera, Raùl Moro, Rovaglia. All: Andreazzoli.

COMO (4-3-2-1): Ghidotti; Odenthal, Binks, Scaglia, Ioannou (35’st Cagnano); Faragò (13’st Da Riva), Bellemo, Arrigoni; Blanco (13’st Mancuso), Gabrielloni (21’st Ambrosino); Cutrone (13’st Parigini). A disp.: Vigorito, Bolchini, Delli Carri, Celeghin, Ba, Tremolada. All: Longo.

ARBITRO: Rutella di Enna (assistenti Galetto-Vigile IV Ufficiale: Baroni)

VAR: Mazzoleni di Bergamo AVAR: Volpi

MARCATORI: 12’pt Cutrone (C), 32’st Ambrosino (C), 48’st Mancuso

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in perfette condizioni. (di cui 1.723 abbonati e 139 ospiti) Incasso: 30.805 euro. Rateo abbonati: 13.785,39 euro. Ammoniti: Di Tacchio (T), Favilli (T), Defendi (T), Gabrielloni (C), Cagnano (C). Calci d’angolo: 4-12. Recupero 2’pt 6’st. Ternana con il lutto al braccio in memoria di Angelo Angelelli. Osservato un minuto di silenzio in memoria di Sinisa Mihajlovic.