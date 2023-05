Notte fonda Grifo: il Cagliari ne fa 5 al Curi, retrocessione dietro l’angolo

PERUGIA – “Sul ponte sventola bandiera bianca”, cantava Battiato. La bandiera sul pennone del Curi non è ancora bianca ma certo dopo lo 0-5 incassato in casa contro il Cagliari, adesso è difficile credere ancora in una salvezza, che tuttavia è ancora possibile: saranno decisive le partite di domani per capire quanto è lontana. Intanto sia durante che a fine partita è scoppiata la contestazione dei tifosi verso Santopadre e tutta la squadra

Primo tempo

Cagliari avanti al 5′: corner corto che Lapadula gira in rete non controllato dalla difesa. Raddoppio al minuto 30: cross di Azzi che si trasforma in una beffa per Furlan che resta di stucco. Poi Ayroldi al 38′ è costretto a fermare la partita perchè dalla Curva Nord vengono gettati in campo fumogeni. L’infortunio di Furlan (dentro Gori), con eurogol di Mancosu (pallonetto da 50 metri) è il segnale della serataccia.

Secondo tempo

Subito poker del Cagliari con Kourfalidis: palla rubata dal Cagliari che va in contropiede con Lapadula che serve la palla a Mancosu il quale la mette sul secondo palo, palla recuperata da Prelec e scaricata per Kourfalidis che calcia di prima intenzione e batte Gori.

Cinquina griffata Lapadula che si avventa su una respinta corta di Gori e ribadisce in rete per il 19. centro personale in campionato