NORCIA – Sono state individuate dopo un anno di indagini le due donne autrici di una truffa ai danni di un tabaccaio di Norcia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, le due nell’aprile di un anno fa si sono presentate in tabaccheria sostenendo che il pos aveva dei problemi tecnici e che andava aggiornato; tutto sarebbe stato risolto con tre ricariche da 989 euro indicando nella causale «transazione nulla». Convinto che non gli sarebbe stato addebitato nulla, il tabaccaio ha effettuato tutte le operazioni al termine delle quali dal conto sono però spariti 3.964 euro. Resosi conto della truffa, il giovane tabaccaio ha sporto denuncia. Dopo un anno di indagini sono state individuate le due donne, di origine campana e già note alle forze dell’ordine per aver messo a segno dei colpi simili in altre regioni, che ora dovranno rispondere di truffa.