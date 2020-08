Norcia, va ad un matrimonio in Campania e torna positivo: oltre 130 in isolamento

NORCIA – Sono oltre 130 le persone in isolamento dopo la partecipazione ad un matrimonio a Vico Equense, lungo la costiera sorrentina, di un militare di stanza a Norcia. L’uomo, si era recato a festeggiare le nozze della sorella (era il testimone di nozze), ma al rientro è risultato positivo al Covid. 19. Scattati negli ultimi giorni i test a tutti gli invitati, i dipendenti della struttura che ha ospitato la cerimonia e le persone entrate in contatto con il giovane.

In isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni le circa 130 persone – erano 70 gli invitati all’evento che si è svolto una settimana fa- che sono state sottoposte a tampone. Oltre ai parenti e agli amici, sono ovviamente entrati in contatto con il giovane anche i proprietari e gestori della struttura, i camerieri, gli addetti all’accoglienza, i musicisti e quanti hanno partecipato alla cerimonia.La struttura è stata per ora chiusa. I primi 30 tamponi sarebbero negativi.