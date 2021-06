NORCIA – Un uomo, del quale ancora non si conoscono le generalità è morto sabato pomeriggio a Castelluccio dopo che per motivi ancora in corso di accertamento, si è schiantato col deltaplano sulla piana.

Sul posto per i soccorsi la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU), la Misericordia, l’elisoccorso del 118 Icaro 02 con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del SASU. È in corso il recupero della salma.