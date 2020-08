Norcia, senza mascherine dopo le 18: multati in cinque

NORCIA – Hanno violato l’ordinanza del ministero della Salute che impone l’obbligo della mascherina anche all’aperto, in luoghi a rischio assembramento e così si sono beccati una multa. Succede a cinque nursini, ai quali la Polizia Locale ha elevato le sanzioni da 400 euro, che vengono ridotte a 280 se pagate entro cinque giorni.

Il sindaco Nicola Alemanno ha emanato una ordinanza con la quale spiega quali sono i posti dove vigerà l’obbligo: “della mascherina dalle 18 alle 6 e fino al 7 ottobre per tutti ad esclusione dei bimbi da zero a sei anni ed elencheremo le vie in cui più facilmente si formano assembramenti, tra questi sicuramente corso Sertorio, piazza San Benedetto, via Mazzini, via Roma, piazza Vittorio Veneto, via Marconi, giardini pubblici, viale della Stazione (limitatamente alla zona dove sono poste le delocalizzazioni post sisma degli esercizi commerciali)”.

Il comune precisa che “l’elenco non è esaustivo in quanto resta l’obbligo di utilizzare la mascherina in tutte le aree all’aperto che presentino le caratteristiche, anche in termini di mera possibilità, indicate nell’ordinanza del 16 agosto del ministero della Salute”