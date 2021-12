Norcia, partito ufficialmente il cantiere per la ricostruzione della basilica di San Benedetto

NORCIA – Dopo cinque anni dal terremoto di fine 2016, a Norcia è partito ufficialmente il cantiere per la ricostruzione della basilica di San Benedetto, uno dei simboli del sisma. Giovedì è stata delimitata l’area del cantiere, che interesserà buona parte della piazza: “Oggi – dice il sindaco Nicola Alemanno – è un nuovo giorno importante per la nostra città e per la nostra comunità in cui vediamo finalmente prendere il via i lavori, più concretamene, per il restauro della basilica, un luogo a cui siamo tutti molto legati, per il valore storico e identitario che esso rappresenta per noi nursini ma anche per la comunità internazionale”. Novità ci sono anche per il palazzo di via Solferino, per il quale giovedì in Conferenza speciale è stato approvato il progetto definitivo.