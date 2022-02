Norcia, in Vaticano Papa Francesco ha benedetto la fiaccola benedettina

NORCIA – Papa Francesco ha benedetto la fiaccola benedettina di Norcia, nel corso dell’udienza generale svoltasi nell’aula Paolo VI in Vaticano. “Un momento sempre significativo, emozionante e importante, per noi e le delegazioni di Subiaco e Cassino, ricevere la benedizione del Santo Padre, alla vigilia del cammino della fiaccola benedettina Pro Pace et Europa Una”, ha detto il sindaco del centro umbro Nicola Alemanno presente alla cerimonia. La fiaccola sarà accesa venerdì, all’interno del cantiere della Basilica di San Benedetto, che proprio in questi giorni ha visto innalzarsi la grande gru, preludio alla ricostruzione di quello che è divenuto il simbolo del sisma del 30 ottobre 2016.