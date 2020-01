Norcia, dopo un mese di stop riapre nella nuova sede lo sportello del lavoro

NORCIA – Dopo un mese abbondante di sospensione delle attività riapre lo sportello del lavoro di Norcia. La nuova sede è stata individuata negli stessi spazi che ospitano l’ufficio speciale per la ricostruzione, ossia in piazza Garibaldi, che tutti nel borgo terremotato conoscono come piazza Santa Rita. Precedentemente il servizio era dislocato in un piccolo container, con spazi considerati insufficienti ad accogliere l’utenza, costretta in alcuni casi ad attendere il proprio turno all’esterno.

Contestazioni Lo stop del servizio aveva innescato una serie di comprensibili contestazioni, a cominciare da quella del gruppo di opposizione Noi per Norcia, che aveva chiesto lumi alla sindaco Nicola Alemanno anche attraverso un’interrogazione consiliare. Sulla sospensione delle attività si era mobilitata anche la Cgil della Valnerina fermo restando che lo sportello del lavoro è gestito dall’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro della Regione. In particolare, nella nuova sede di piazza Garibaldi saranno erogati, come avveniva in precedenza, servizi dedicati sia alle persone che alle imprese, compresi quelli riservati alle categorie protette. “Soddisfazione” viene espressa dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, per la “riattivazione di questo importante servizio d’intesa con il Comune di Norcia e la collaborazione dell’Ufficio Speciale Ricostruzione”.