Norcia, dopo la condanna è stato sospeso il sindaco Alemanno

NORCIA – E’ stato ufficialmente sospeso dal suo incarico il sindaco di Norcia Nicola Alemanno a seguito della condanna a un anno e dieci mesi di reclusione per abuso d’ufficio, con interdizione, per la vicenda della casetta sede provvisoria della della pro loco dopo il terremoto del 2016. Secondo quanto appreso dall’Ansa ha infatti ricevuto nel pomeriggio di lunedì la comunicazione ufficiale della prefettura di Perugia. A guidare la città sarà ora il vicesindaco Giuliano Boccanera. Nei giorni scorso era stato lo stesso Alemanno, a spiegare che la sospensione sarebbe scattata per la legge Severino.