Norcia, dopo 23 anni nasce in casa in casa una bambina

NORCIA – Dopo 23 anni a Norcia è tornata, fisicamente, una nuova nascita. E’ una bambina, Angelica, partorita in casa. Non accadeva dal 1999, quando venne chiuso il punto nascite dell’ospedale cittadino. A dare alla luce questa bimba di 3,2 chilogrammi è Anna Lichen. “E’ stata un’esperienza incredibile e meravigliosa”, racconta all’ANSA la mamma che ha anche un altro figlio, Enrico, di sette anni. “Il parto – aggiunge Anna – era atteso per la metà di marzo, ma Angelica è voluta venire al mondo con qualche settimana di anticipo, senza darci nemmeno il tempo necessario per raggiungere l’ospedale. Quando mi sono resa conto che la bimba stava per nascere ho chiesto a mio marito Gianluca (Bertoni – ndr) di attivarsi immediatamente, chiamando Alessia Altobelli, un’ostetrica che abita a pochi metri dalla nostra casa”.

Una vera gioia La mamma dopo il parto è stata comunque trasferita, insieme alla neonata, all’ospedale di Foligno per tutte le visite del caso. “Nel frattempo – continua a raccontare Anna – mio marito è entrato in contatto anche con il dottor Salvatore Santaguida, il mio ginecologo e pochi minuti dopo sono arrivati anche i sanitari del 118 di Cascia e Annarita Bevilacqua, un’altra ostetrica. Sono stati tutti fantastici e li voglio ringraziare per quanto fatto”. “E’ stato un momento tanto emozionante – dice invece l’ostetrica Altobelli -, di vera gioia. E’ stato come tornare indietro nel tempo di almeno 60 anni”.