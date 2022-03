NORCIA – Grave incidente stradale sabato a Norcia, in località Fontevena, lungo la strada provinciale 476. Un 27enne nursino, in sella alla propria moto, è finito contro un’automobile. Pur cosciente durante i soccorsi, le sue condizioni sono apparse subito gravi al personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Tanto che il giovane è stato trasferito in elicottero all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. La prognosi è riservata in ragione dei traumi riportati dal 27enne nell’impatto. Illeso il conducente dell’autovettura, un uomo residente in Toscana che ha subito chiamato i soccorsi. Viabilità e rilievi sono stati gestiti dai carabinieri della Compagnia di Norcia.