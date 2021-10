Norcia, cinque anni fa le scosse devastanti. Curcio e Alemanno: “Ricostruzione ora senza vincoli, sarà rapida”

NORCIA – Ore 7.40 del 30 agosto 2016. Non si era ancora spenta l’eco delle tremende scosse del 24 agosto che l’Umbria e la Valnerina tremano ancora. Per ben 30 secondi la terra trema violentemente: una scossa di magnitudo 6.5 a soli 9-10 chilometri di profondità.

Ad Amatrice crolla la torre civica che aveva resistito al terremoto del 24 Agosto, crolla anche il Campanile. Enormi danni si registrano a Preci, Norcia, Ussita, Castelluccio di Norcia, Tolentino e Visso. A Castelluccio di Norcia il 60% degli edifici crolla. Danni importanti anche a Cascia, a Camerino danni gravi alla struttura universitaria. A Norcia crollano anche la Cattedrale e anche la Basilica. Nessun morto, danni gravissimi alle abitazioni e all’enorme patrimonio storico e artistico. Interi borghi ridotti a cumuli di macerie.

A cinque anni di distanza, la ricostruzione è solo agli inizi. L’Ufficio speciale deputato a questo ha cominciato la ricostruzione pubblica e portato avanti quella privata, ma l’Umbria e tutte le terre portano ancora i segni di quei giorni tremendi.

Curcio: c’è accelerazione

Il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, a Norcia per una serie di eventi correlati al ricordo di quei giorni, ha sottolineato come “si vede che c’è partenza, c’è movimento, un’accelerazione di fatto della ricostruzione”.

“Ho una sensazione di positività” ha sostenuto il capo della Protezione civile. “Il commissario per la ricostruzione – ha aggiunto – sta facendo un lavoro straordinario e si vede anche dagli atti normativi. Credo che l’accelerazione ci sia soprattutto nello sbloccare alcuni vincoli per partire. Sono convinto che quando si comincerà la ricostruzione fisica con questi vincoli sbloccati – ha concluso Curcio – vedremo una rapidità, spero e immagino, veramente importante”.

Il punto del sindaco

Nicola Alemanno, sindaco di Norcia, parlando ad Agensir, sottolinea: “La ricostruzione pesante è avviata, basta fare un giro per la città e le zone vicine, per rendersene conto. I cantieri aperti, alberghi, prosciuttifici, abitazioni sono moltissimi. Stimiamo l’arrivo di circa 2500 pratiche, oltre 1000 sono state autorizzate. 650 i cantieri avviati, più della metà dei quali già chiusi. Circa la ricostruzione pubblica, le ordinanze speciali del 15 luglio scorso hanno consentito di avere la stessa accelerazione di quella privata. Tra fine del 2021 e primavera 2022 apriremo importanti cantieri pubblici. La priorità è far partire alcuni cantieri simbolo per la città, che sono quelli della ricostruzione pubblica. Tra questi il palazzo municipale del XIV secolo, che metteremo sopra gli isolatori sismici. Sarà il primo edificio al mondo risalente a questa epoca che vedrà un simile intervento. Abbiamo poi il cantiere di santa Maria Argentea del museo civico della Castellina, del teatro, del polo scolastico, della caserma dei Carabinieri. E poi ancora l’ospedale, l’Istituto per gli anziani, i cimiteri tutti luoghi ai quali va restituita la dignità che meritano. Sono cantieri che vedranno partire i lavori entro primavera del 2022”.

L’ordinanza del Commissario alla ricostruzione Legnini, che ha finalmente semplificato la normativa, premettendo di assegnare procedure straordinarie e d’emergenza, ha sbloccato molti cantieri, fra i quali quelli della basilica di San Benedetto.

Gli appuntamenti

Alle 7.40, come consuetudine, il sindaco ed i cittadini si ritroveranno in piazza con i monaci benedettini per pregare e ringraziare san Benedetto per la grazia ricevuta. Subito dopo cisi sposterà in una sala polifunzionale dove saranno inaugurati una mostra digitale dei progetti di ricostruzione della città. Prevista una conferenza stampa del Commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, e della Governatrice della Regione Umbria, Donatella Tesei, che faranno il punto sulla ricostruzione. In questa occasione i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo presenteranno gli elaborati di ricostruzione della basilica di san Benedetto”