Norcia, bambino viene investito dall’auto del padre: trasferito al Meyer di Firenze

NORCIA – Brutto incidente, sabato sera a Norcia: un bambino di circa un anno e mezzo è stato investito da un’auto durante una manovra. Secondo le prime informazioni alla guida dell’auto ci sarebbe stato il padre che non avrebbe visto il piccolo nei pressi del veicolo. Subito la corsa in ospedale a Norcia, quindi il trasferimento prima a Spoleto e poi all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il nosocomio ha avvertito anche i carabinieri della compagnia di Norcia, che hanno subito fatto i primi accertamenti presso la famiglia. Ma tutto fa pensare a cause accidentali.