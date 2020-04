Norcia, Alemanno: “Aiuti alle imprese del cratere su fatturato pre-sisma”

NORCIA – Gli aiuti alle imprese del cratere sismico per questa emergenza coronavirus tengano conto dei fatturati pre-terremoto e non per forza quelli dell’ultimo triennio come per tutte le aziende del resto del Paese”. È quanto dice all’Ansa il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, dopo essersi confrontato anche con alcune imprese del territorio. “Il recente decreto che stabilisce i criteri di accesso agli aiuti per le imprese, fissa i parametri di riferimento, correttamente per il resto del Paese, in base al fatturato degli anni precedenti – ha spiegato – Ma il caso vuole che proprio il 2017, 2018 e 2019 sono gli anni in cui, la stragrande maggioranza delle nostre imprese, ha avuto significativi cali di fatturato”.