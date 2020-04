Ladri in tempi di virus, lanciano l’auto contro la tabaccheria e la svaligiano

SAN GIUSTINO – Rapina all’alba di sabato mattina alla tabaccheria Europa dei fratelli Allegria nella frazione di Selci-Lama di San Giustino. I ladri sono entrati nell’esercizio commerciale sfondando l’entrata con un’automobile e hanno portato via una slot machine. Uno dei residenti della zona ha sentito il forte rumore e poi il suono dell’allarme ed è quindi uscito sul balcone gridando contro i malviventi che sono scappati. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri e la polizia di stato. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. La tabaccheria aveva già subito un furto analogo lo scorso gennaio. Amaro il commento dei proprietari che sottolineano anche le difficoltà di mantenere aperta l’attività nonostante l’emergenza causata dalla diffusione del Coronavirus.