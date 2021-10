Non basta un super Ghidotti: Gubbio ko di misura ad Olbia

OLBIA (4-3-1-2): Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, Chierico (37′ st Giandonato), Palesi (37′ st Occhioni); Ragatzu (47′ st Boccia); Udoh (37′ st De Marcus), Mancini (18′ st La Rosa). A disp.: Van Der Want, Barone, Renault, Pinna S., Scanu, Pinna G., Biancu. All.: Canzi.

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Aurelio (48′ st Migliorini); Francofonte (28′ st Spalluto), Cittadino, Sainz Maza; Arena, Sarao, D’Amico (21′ st Mangni). A disp.: Meneghetti, Elisei, Formiconi, Bonini, Lamanna, Migliorelli. All.: Torrente.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano (assistenti: Minafra- Taverna IV Uomo: Frasynyak).

Marcatori: 34′ pt Lella.

Note: Ammoniti: Sarao (G), Signorini (G), Sainz Maza (G), Lella (O). Angoli: 1-11. Recupero: 3′ pt; 5′ st

OLBIA – Un gol nel finale del primo tempo condanna il Gubbio alla sconfitta al Nespoli di Olbia, la prima in campionato. La formazione sarda, succursale del Cagliari, parte subito forte: l’ex di turno Ragatzu entra in area e fa partire un destro potente on la palla che si stampa sulla parte bassa della traversa; palla che torna indietro e lui ci riprova, con Ghidotti che salva coi piedi sulla linea di porta. Il Gubbio risponde con un sinistro di D’Amico, cui segue ancora un tiro ad incrociare senza esito ancora di Ragatzu.

Arena di manda a lato su cross di Cittadino; sulla prosecuzione è Udoh a sfiorare il gol con Ghidotti che salva ancora bene. Al 20′ punizione di Emerson, Brignani svetta di testa e cerca l’angolino più lontano, palla che lambisce il palo. Poi il gol dei bianchi: punizione tesa in area di Ragatzu e colpo di testa di Lella che manda fuori giri Ghidotti e la palla in rete. Lo stesso Ragatzu sfiora il bis prima del riposo, Ghidotti para a terra.

Olbia ancora pericoloso nella ripresa: al 19′ l’ umbro ex Perugia Arboleda salta Aurelio e serve Ragatzu che prova il tiro al volo di destro da distanza ravvicinata, ma viene murato da Signorini e poi da Ghidotti. Oukhadda risveglia il Gubbio con un destro a lato di poco, e il finale è tutto rossoblù, prima con Mangni (parta), poi con Spalluto (ancora bravo il portiere).