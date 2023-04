Nominati diciassette umbri nuovi Maestri del lavoro: ecco chi sono 

Il riconoscimento

L’onorificenza di ‘Maestro del lavoro’ è la più alta concessa ad un lavoratore dipendente e contrariamente agli anni precedenti, sarà consegnata non più nell’ambito delle manifestazioni del 1° maggio ma il prossimo dicembre in concomitanza con la celebrazione dei cento anni della ‘Stella al merito’ con cerimonie sia a Roma che in tutti i capoluoghi di regione. Il Console Perelli ricorda che “il riconoscimento valorizza e premia quanti, nell’attività lavorativa, si sono distinti per laboriosità, perizia e rettitudine morale”. La decorazione al merito è destinata ogni anno a circa mille lavoratori italiani operanti in Italia e all’estero.

Ecco chi sono

Di seguito i nominativi dei neo Maestri del lavoro 2023. Provincia di Perugia: Walter Bucciarelli (BusItalia – Perugia), Vanni Cerquaglia (UmbriaBitumi – Pantalla), Francesco D’Amico (Poste Italiane – Perugia), Roberto Diano (Banca Nazionale del Lavoro – Arezzo), Roberto Donnini (Fratelli Betti Snc – Santa Maria degli Angeli, Assisi), Roberto Mancini (Nestlè Italiana Spa – Perugia), Remo Palomba (Società Edile Appalti Spa – Marsciano), Giuseppe Pannacci (Saci Industrie Spa – Ponte San Giovanni, Perugia), Vanni Tomassi (Fornaci Briziarelli Spa – Marsciano), Mario Tosti (Lungarotti Società Agricola – Torgiano), Paolo Zafarana (Enel Green Power Italia Spa – Perugia), Loredana Zamponi (Re.Le.Gart. Cooperativa Sociale – Perugia). Provincia di Terni: Alberto Bernarducci (Servizio Elettrico Nazionale Spa – Terni), Sandra Bordacchini (Astolfi Spa – Terni), Alfredina Laurucci (Agostini & Co. Srl – Avigliano Umbro), Graziano Rengo (Edilcasa Landi Srl – Acquasparta), Maria Rita Zara (El.Te. Srl – Terni).