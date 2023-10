Nocera Umbra, trovato alla stazione con tirapugni e coltelli: denunciato

NOCERA UMBRA – Sorpreso alla stazione ferroviaria con coltelli e un tirapugni, un uomo di 45 anni è stato denunciato dai carabinieri, a Nocera Umbra. Durante un servizio nella zona della stazione, nella mattina di domenica, una pattuglia ha sottoposto a controllo il 45enne, già noto alle forze di polizia. L’uomo è stato fermato dopo essere sceso dal treno ed è stato trovato in possesso del tirapugni e di due coltelli a serramanico nascosti in una tasca interna dello zaino, oltre a una modica quantità di cocaina. Il quarantacinquenne è stato denunciato in stato di libertà per porto oggetti atti ad offendere e porto illegale di arma ed è stato anche segnalato alla Prefettura di Perugia per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.