Nocera Umbra, si ribalta con l’auto: ricoverato in ospedale.

NOCERA UMBRA – Incidente stradale domenica mattina attorno alle 5.15 fra Case Basse e Bagnara, frazioni di Nocera Umbria, lungo la strada statale 361 Settempedana.

Un uomo di 55 anni, residente nel comune maceratese di Castelraimondo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della propria autovettura, finendo per ribaltarsi. All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco di Gaifana, l’uomo era uscito da solo da mezzo, ma per accertamenti è stato lo stesso accompagnato dal 118 all’ospedale di Foligno.Sul posto, per ricostruire l’accaduto, sono intervenuti i carabinieri del comando stazione di Sigillo.