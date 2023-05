NOCERA UMBRA – Ricerche in corso dalla serata di lunedì a Nocera Umbra per rintracciare una donna di 84 anni, ospite della struttura Villa Salmata in località Salmata. L’anziana, che soffre di perdite di memoria, si è allontanata volontariamente a piedi e per cercarla si sono attivati tutti gli organi competenti, dalle forze dell’ordine, in campo i carabinieri della Compagnia di Gubbio, ai vigili del fuoco di Gaifana, con il supporto del nucleo cinofili del 115. Alle 7 di martedì mattina è stato chiesto l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per il sorvolo della zona interessata dalle ricerche; attivato anche il nucleo Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto per la ricerca con droni.