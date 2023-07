NOCERA UMBRA – Una madre, tra martedì e mercoledì notte, si è ribaltata con l’auto ed è restata ferita insieme ai due figli piccoli. Per fortuna hanno riportato ferite lievi la donna di 37 anni, la bimba di 7 anni e il neonato di 5 mesi. L’incidente è avvenuto lungo la statale Flaminia, precisamente a Nocera Umbra all’altezza della cosiddetta ‘salita del Picchio’. La donna è uscita autonomamente dall’abitacolo e ha poi aiutato la figlia maggiore a liberarsi e infine è riuscita anche a prendere il braccio il piccolissimo. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno naturalmente preso in cura la trentaquattrenne e i due bimbi, per tutti gli accertamenti del caso.