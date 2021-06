Nocera Umbra, incidente frontale: un uomo resta incastrato nell’auto

NOCERA UMBRA – Incidente lungo la via Flaminia, nei pressi di Nocera Umbra, nelle prime ore della mattina di sabato. Si sono scontrate un’autovettura: uno dei due veicoli si è ribaltato, facendo sbalzare il conducente fuori dall’abitacolo. L’altro automobilista, invece, è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. Un veicolo è finito fuori la carreggiata, mentre l’altro si è schiantato contro il divisore di corsie in cemento. Oltre agli operatori sanitari del 118 sono intervenuti sul posto le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco di Gaifana. Uno degli automobilisti è stato trasferito in ospedale con codice rosso.