Nocera Umbra, i carabinieri trovano oggetti sacri persi nel sisma del ’97

NOCERA UMBRA – Si è svolta a Nocera Umbra, alla presenza del sindaco, Virginio Caparvi, una piccola cerimonia durante la quale i carabinieri di Fossato di Vico e di Nocera Umbra, insieme ai colleghi del nucleo tutela patrimonio artistico di Perugia, hanno restituito al parroco del santuario di Nostra Signora de La Salette, padre Celeste Cerroni, numerosi oggetti sacri che erano andati perduti nel terremoto del 1997. Nel settembre scorso, una pattuglia dei carabinieri di Fossato di Vico, durante un servizio di perlustrazione, aveva trovato, abbandonato nei pressi di un cassonetto, uno scatolone con gli oggetti sacri all’interno, tra cui un “Rituale Romanum” del 1920, un calice in oro del 1893 e varie pissidi.

Con il nulla osta

I colleghi del nucleo carabinieri Tpc di Perugia hanno accertato che i beni non erano censiti nella ‘Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti’, la prima al mondo dedicata al contrasto del traffico di opere d’arte e quindi non erano da ritenersi oggetto di furto. Sono state quindi approfondite le ricerche e, grazie ad un’incisione su una pisside, i carabinieri sono risaliti ai proprietari dei beni, ovvero ai sacerdoti del santuario di Nocera Umbra, che ritenevano i preziosi oggetti ormai perduti a seguito del sisma che negli anni 1997-1998 aveva devastato la zona. Con il nulla osta dell’ufficio beni ecclesiastici della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e alla presenza di numerosi fedeli, i beni sono stati restituiti a padre Cerroni “che ha avuto – riferiscono i carabinieri – sentite parole di ringraziamento per l’Arma per l’ennesima testimonianza di presenza nel territorio e vicinanza alle istituzioni religiose”.