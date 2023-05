NOCERA UMBRA – Sospiro di sollievo per i familiari e per l’intera comunità: è stata ritrovata viva l’anziana di 84 anni scomparsa, residente in località Salmata, scomparsa da oltre 24 ore. A darne conferma è direttamente il Comune di Nocera Umbra con un post sui social. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti. Nelle ricerche sono stati impiegato un elicottero e alcuni droni che hanno sorvolato per ora un’ampia porzione di territorio. La svolta, però, è arrivata soltanto mercoledì mattina, quando l’anziana è stata ritrovata in vita.