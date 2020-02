NOCERA UMBRA – La Dea Bendata torna a bussare nello stesso posto, Nocera Umbra, e nello stesso bar. Ha giocato 2 euro a ‘Win For Life’ ed ha vinto 3mila euro al mese per 20 anni. La vincita è avvenuta, ancora una volta, al Bar Tre Archi in piazza Umberto. Il fortunato giocatore nel concorso delle 18 di giovedì ha centrato un “10+1” vincendo appunto una rendita da 3.000 euro al mese per vent’anni con una schedina Quickpick da 2 euro. Si tratta della 455esima rendita distribuita da Win For Life in tutte le sue modalità di gioco. La combinazione vincente del concorso è stata 2 4 7 8 9 11 14 15 18 19 Numerone 8. Era il 2010 quando al Bar Tre Archi si registrò un’altra vittoria al concorso Win For Life: quella volta la posta in palio era di seimila euro per venti anni, Su Nocera Umbra la Dea Bendata ha un occhio di riguardo.