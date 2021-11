“No alla droga si alla vita”, il grido: “Niente omertà, a Terni c’è una emergenza sociale” (VIDEO)

TERNI – “Lo stato della noia crea una emergenza sociale: in questo territorio sono morti non solo Flavio e Gianluca ma anche un’altra ragazza (Maria Chiara Previtali deceduta il 10 ottobre 2020 per overdose dopo aver festeggiato la maggiore età ndr). Questo impone alla città di Terni anche una riflessione: passiamo dai tavoli ai fatti“. Don Antonio Coluccia ci va giù pesante. La sua testimonianza all’incontro “No alla droga, si alla vita”, organizzata al Centro Polis di Terni dalle famiglie di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, i due ragazzi adolescenti morti il 6 e 7 luglio del 2020 per un mix letale di metadone e codeina fornitogli la sera prima da Aldo Maria Romboli, il pusher ternano condannato per questo a 7 anni, è di grande denuncia.

“L’altro giorno ero a San Basilio– dice il parroco romano che in quella zona è noto per il suo contrasto allo spaccio e che per questo è stato gambizzato – ed ho visto una persona venuta a Roma da Narni per comprare la cocaina. Riflettiamo su questo: lo stato deve farsi sentire, contro queste piazze aperte, di morte”.

Resurrezione, non omertà

Le mamme mostrano fede incrollabile: “Dobbiamo avere uno spirito di resurrezione ed accettare questa croce, affrontarla, altrimenti non si va avanti”, dicono. Poi la frecciata: “Nel quartiere la passata amministrazione voleva fare uno skate park: i residenti si sono opposti. Non nascondiamoci, non siamo omertosi: riconosciamo che c’è bisogno di qualcuno che prenda l’iniziativa per offrire alternative”.

Le presenze

Oltre alle due mamme e don Antonio Coluccia, presenti la Ternana Calcio (con il club manager Carlo Mammarella ed i giocatori Gianmarco Nesta e Mame Ass Ndir), la Ternana Rugby, società affiliata a quella del patron Bandecchi, il Terni Rugby (l’altra società ‘ovale’ della città), il procuratore della Repubblica Alberto Liguori, l’assessore ai servizi sociali del comune di Terni Cristiano Ceccotti, i sacerdoti ternani don Alessandro Rossini e don Luca Andreani.

Liguori: ora basta parole

Alberto Liguori, procuratore della Repubblica di Terni, rincara la dose: “Spero che salga come protagonista la politica del fare, i discorsi non hanno funzionato: ne è prova il silenzio che è calato ad un anno dal fatto, con le famiglie che hanno atteso invano un’iniziativa dall’alto. La giustizia, invece, ha fatto il suo corso”. Don Alessandro Rossini rilancia: “Portiamo queste iniziative nelle scuole, perchè è lì che c’è il pubblico più vasto. Uno stato è civile quando è in grado di tutelare i più deboli, che sono i bambini”.

