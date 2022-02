Niente Eurovision 2022 per Blind: si ritira dal concorso “Una voce per San Marino”

La notizia era già nell’aria da diversi giorni, l’ufficialità è arrivata pochi minuti fa. Il rapper perugino Blind si ritira da Una voce per San Marino, il concorso che assegna la carta del Titano per l’Eurovision 2022. Blind non sfiderà dunque Achille Lauro nella finale che andrà in onda domani alle 21 su San Marino RTV (canale 831).

La motivazione ufficiale è quella di un malessere. Su Instagram il cantante italo-rumeno, che avrebbe dovuto gareggiare col singolo “Non mi perdo più”, avrebbe detto di aver manifestato sintomi da Covid che poi però non avrebbero dato origine a positività, ma di non sentirsi comunque in grado nè di provare (non era infatti oggi al Teatro di Dogana) nè di partecipare, anche se circola più di una voce che il ritiro potrebbe essere dovuto anche ad altre motivazioni, forse anche artistiche.

Una Voce per San Marino ha visto in questi giorni anche la celebrazione della sezione emergenti, che assegna nove posti per la finale di domani insieme ai big. Anche in questo caso, protagonista una cantante perugina, Muriel, squalificata al termine di una lunga querelle con Roberta Faccani, l’ex cantante dei Matia Bazar coinvolta nel processo di selezione e poi a sua volta dimessasi dall’incarico e con l’organizzazione curata da Media Evolution.