Niente edizione primaverile, causa virus salta Umbria jazz Spring a Terni

TERNI – Niente da fare come purtroppo era prevedibile: salta l’edizione primaverile di Umbria Jazz, in programma a Terni dal 21 al 24 maggio, non si farà mentre. Giovedì l’organizzazione del festival ha annunciato che Uj Spring è stata annullata a causa dell’assenza delle condizioni di sicurezza. È una decisione molto difficile – è detto in una nota – ma chiaramente necessaria in un momento simile. Rimaniamo speranzosi che nei prossimi mesi la situazione possa evolvere in maniera positiva in modo da riprogrammare il festival in un’altra data, e continuare a presentare l’Umbria come una regione che conserva, anzi rafforza, la sua tradizionale immagine culturale di grandi eventi”. E per quanto riguarda l’edizione estiva, in calendario a Perugia dal 10 al 20 luglio? Ormai, in molti attenti osservatori della scena musicale sono convinti che nel giro di beve tempo tutto sarà rimandato a data da destinarsi.