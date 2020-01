Niente difensore per le Fere, arriva il mediano Verna. Ferrante e Damian tutti rossoverdi

TERNI – La Ternana cercava un difensore e invece chiude il mercato portando a casa un centrocampista. Arriva in rossoverde Luca Verna, 26 anni, in prestito con diritto di riscatto dal Pisa. Il mediano arriva per far fronte ad una situazione che vede in particolare Salzano infortunato e Proietti rientrato ma non in perfette condizioni.

Verna ha un passato nella Virtus Lanciano, dove aveva incrociato l’attuale ds rossoverde Leone. La giornata si era aperta con la notizia dell’acquisizione di due giocatori sin qui in prestito, Damian (dal Siena) e Ferrante (dal Pescara), ed un contratto triennale per entrambi. Non ce l’ha fatta, la Ternana, a chiudere invece per Antonio Pergreffi del Piacenza, nonostante l’offerta di un biennale: il club emiliano ha resistito. Nessuna cessione: resta in rossoverde Andrea Repossi, mentre Kingsley Boateng, rientrato dal fallimentare prestito alla Juve Stabia, è andato in prestito al Siena.