Next Generation Eu, in arrivo a Perugia 10 milioni per rigenerazione urbana

PERUGIA – Sono stati finanziati, con dieci milioni di euro, cinque progetti che il Comune di Perugia aveva presentato al ministero dell’ Interno lo scorso giugno, all’interno del Next Generation Eu, finalizzati alla rigenerazione urbana, alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. “Dopo gli interventi su Fontivegge con le risorse di Agenda urbana e del Bando periferie, la riqualificazione del parco Vittime delle Foibe a Madonna Alta, l’area ex palazzetti a Ponte San Giovanni che verrà trasformata con il bando del Pinqua, i progetti di rigenerazione urbana – ha commentato il sindaco, Andrea Romizi – permetteranno quella ricucitura tra territori, tra città compatta e periferia che renderanno Perugia una città in cui il recupero delle situazioni ambientali degradate e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche ambientali sono in assoluto una vera priorità”.

I progetti nel particolare

I progetti presentati dal Comune di Perugia che hanno ottenuto il finanziamento – spiega l’ ente – sono focalizzati sui centri abitati che si affacciano lungo il fiume Tevere Questi i cinque progetti finanziati: recupero e riqualificazione del complesso del Molino della Catasta e del percorso Villa Pitignano-Ponte Felcino per un importo di 4.180.000 euro; rigenerazione e ricucitura dei percorsi in prossimità dei centri abitati compresi tra Ponte Pattoli e Ponte San Giovanni, importo finanziato 3.330.000 euro. Sono previste opere di collegamento ciclopedonale tra il tessuto urbano dei centri abitati di Ponte Pattoli, Villa Pitignano, Ponte Felcino, Ponte Valleceppi e Ponte San Giovanni verso il percorso fluviale del Tevere. Ancora: manutenzione straordinaria delle aree verdi: Bosco didattico, pineta di Ponte Felcino e Ponte Valleceppi, importo finanziato 1.340.000 euro; riqualificazione di tratti del percorso “La Via di Francesco” a Collestrada, importo finanziato 620.000 euro; interventi straordinari di potenziamento dei servizi dei campi di calcio di Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Pretola, Collestrada, Ponte San Giovanni e San Martino in Campo, importo finanziato 530.000 euro.